Anuncian lanzamiento de álbum spoken word de Chi Cheng: “The Head Up Project”

Un nuevo lanzamiento para recordar al fallecido Chi Cheng ha sido anunciado, ya que el bajista de Deftones será homenajeado con “The Head Up Project“, álbum de spoken word que llegará en enero de 2021. Este trabajo será lanzado en conjunto con la organización “Buckle Up for Chi“, que honrará la memoria del bajista que murió en 2013 luego de años en coma por un accidente automovilístico en 2008.

Este trabajo fue grabado en enero de 2001, durante una performance en Sacramento, California, y contiene 24 tracks remasterizados en Qumran Records. Recordemos que anteriormente el músico había lanzado “The Bamboo Parachute” en 2000 el que fue vendido durante algunos shows de Deftones en la gira de “White Pony“.

Tracklist de “The Head Up Project”: