Anuncian Festival Renace en Concepción con Molotov, Los Tres, BBS Paranoicos, y más artistas

Tras semanas anticipando su regreso, The 1975 finalmente revela los detalles de lo que será “Being Funny In A Foreign Language“, nuevo disco a publicarse el 14 de octubre y que adelantan con “Part Of The Band“, primer sencillo que puedes escuchar al final de esta nota. Este próximo lanzamiento de la banda liderada por Matty Healy, contendrá un total de 11 canciones, siendo el más corto de los cincos LPs que ha publicado el conjunto.

El sucesor de “Notes On A Conditional Form” de 2020, representa una nueva etapa para la banda, lo que se escucha particularmente en este primer single co producido junto a Jack Antonoff, donde la banda evoluciona su sonido hacia nuevos caminos. A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “Being Funny In A Foreign Language”: