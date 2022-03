Anuncian Festival Maleza 2022 con Ska-P y Molotov

Han pasado cinco años desde que Guns N’ Roses se presentara en nuestro país por última vez, cuando en 2017 fueron parte de una inolvidable velada junto a The Who en el Estadio Monumental, y ahora, la banda pisará suelo chileno nuevamente el próximo 5 de octubre en el Estadio Nacional, siendo su tercera vez en el recinto ñuñoíno. Adicionalmente, los mexicanos de Molotov serán los encargados de abrir el show de la agrupación.

Recordemos que GN’R visitó por primera vez aquel estadio en su histórica visita de 1992, para luego traer la gira de reunión Not In This Lifetime en 2016, donde Axl Rose compartió escenario nuevamente con Slash y Duff McKagan. La otra visita del conjunto con gran parte de su formación original fue la de 2017 mencionada más arriba, además de las veces en que Rose vino con su encarnación de la banda en 2010 y 2011, años en los que se presentó en Movistar Arena.

La venta de entradas estará disponible a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores:

Pacífico Vip: $240.000

Pacífico Alto: $180.000

Pacífico Silver: $140.000

Cancha Preferencial: $150.000

Pacífico Lateral: $59.000

Andes: $99.000

Cancha: $55.000

Galería: $35.000

Silla de ruedas: $27.500

Acompañante silla de ruedas: $27.500

También habrá una preventa con 20% de descuento para clientes del Banco BCI. Estos son los valores: