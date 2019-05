Anuncian espectáculo sinfónico de “Game Of Thrones”

Podrá no existir At The Drive-In en estos momentos, pero al parecer Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala continuarán trabajando juntos, al menos, eso aseguró este último. Lo anterior, se debe a que el vocalista respondió la pregunta de un fanático sobre una posible reunión de The Mars Volta, comentándole un escueto “está pasando”, lo que encendió las alarmas en toda la internet.

Eso sí, el mensaje fue eliminado por el frontman posteriormente, aunque según comentó en otro intercambio, lo hizo por haber hablado más de la cuenta. De concretarse, estaríamos prontos a tener el sucesor de “Noctourniquet” (2012), por lo que estaremos atentos a novedades al respecto.

El tweet, que posteriormente fue borrado por Cedric, a continuación: