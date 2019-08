Anuncian edición deluxe de “Abbey Road” con material extra

Nueva música de Johnny Marr en el camino, aunque aún esperamos por detalles del sucesor de “Call The Comet“, estrenado el año pasado, el músico regresa con su segundo lanzamiento de la temporada. Se trata de la canción “The Bright Parade“, la cual se suma a la estrenada hace unos meses, “Armatopia“. Estos sencillos, lanzados de manera individual, podrían ser parte de un próximo trabajo del ex The Smiths, aunque eso no ha sido confirmado oficialmente.

Escucha el nuevo track a continuación: