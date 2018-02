Anuncian documental sobre Chuck Mosley

Han pasado casi tres meses desde la repentina y lamentable muerte de Chuck Mosley, conocido principalmente por ser el primer cantante de Faith No More, además de haber construido en paralelo una carrera como solista y con otras bandas.

Por lo anterior, se ha anunciado la realización de un documental sobre los aspectos más importantes de su vida, el que originalmente ya estaba en curso hace un tiempo para celebrar el regreso del músico norteamericano a los escenarios, esto, con su misma aprobación.

El director de la cinta, Drew Fortier, señala lo siguiente sobre el proceso por el que esta ha pasado: “Estoy increíblemente emocionado por contar la historia de Chuck. Creo que todos podrán sacar algo positivo sobre el resultado final de la cinta de Chuck“.

El título de la producción será “Thanks. And Sorry: The Chuck Mosley Movie“, y se espera que durante los próximos meses se anuncie su fecha de estreno.