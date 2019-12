Anuncian debut de Tribal Seeds en Chile

En marzo de 2020 se realizarán los últimos conciertos de Creedence Clearwater Revisited en Chile, ya que la banda pactó tres conciertos en nuestro país pasando por Santiago y Viña del Mar. Ahora, la agrupación agendó una fecha más para esta gira de despedida, presentándose en Gran Arena Monticello el próximo viernes 13 de marzo, todo esto, gracias al éxito de ventas de sus otros conciertos en el país.

Fue en 1995 cuando se fundó Creedence Clearwater Revisited, proyecto iniciado por Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford, ex miembros de Creedence Clearwater Revival, con el fin de repasar algunas de las canciones de dicho conjunto. Ahora, luego de 24 años brindando conciertos alrededor del mundo, la banda comunicó su retiro, por lo que hará una gran gira para despedirse de los escenarios. Cada show estará dispuesto para repasar grandes clásicos del conjunto como “Midnight Special“, “Proud Mary“, “Bad Moon Rising“, “I Put a Spell On You“, entre otras canciones que se interpretarán durante el espectáculo.

La venta de entradas comienza este miércoles 18 de diciembre con precios que ya informaremos.