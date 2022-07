Anuncian debut de Prong en Chile

Tras varios años de espera por sus fanáticos, Prong hará su arribo a Chile el próximo 15 de octubre como parte de una inédita gira por Latinoamérica que los tendrá presentándose en Club Blondie. La banda formada por Tommy Victor en 1986, llegará con lo más destacado de sus once trabajos de estudio a la fecha, siendo “Zero Days” de 2017 el más reciente, además de su EP “Age Of Defiance“, que se estrenó en 2019.

Este concierto de Prong contará con invitados de lujo, como es el caso de los brasileños Valvera, quienes estarán repasando sus doce años de carrera y al mismo tiempo mostrando su más reciente single, “Black Rain“. Como es habitual, una banda chilena abrirá la jornada, ya que la banda nacional Atomic Genocide también será parte del show.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Passline. Estos son los valores: