Anuncian debut de Emperor en Chile

En un día de anuncios, ahora es el turno de la que es probablemente la banda de metal extremo más esperada en nuestro país: Emperor, que debutará en Santiago con una presentación el próximo 26 de mayo en el Teatro Teletón, consagrando así una carrera de más de 25 años que ha dejado un profundo impacto no solo en Chile, sino que también en el metal a nivel mundial gracias a su estilo que mezcló lo extremo y crudo del black metal con la música sinfónica.

La banda noruega, inició su carrera en 1991 bajo el mando de Ihsahn, quien se acompañó de otros nombres legendarios como Samoth en batería y Mortiis en bajo, dándose a conocer gracias a su particular estilo. Tras algunos cambios de formación, la banda alcanzó el peak con la alineación compuesta por Ihsahn, Alver y Trym Torson, lanzando el fundamental “Anthems To The Welkin At Dusk” (1997), uno de los discos esenciales del black metal de todos los tiempos.

Actualmente, la banda sigue liderada por Ihsahn, quien se encarga de la voz y guitarra, con Samoth ahora a cargo de la guitarra y Trym Torson en batería, además de los miembros de soporte Secthdamon en bajo y Jørgen Munkeby en teclados. Será esta alineación la que definirá el esperado debut de los noruegos en Chile, de seguro un imperdible del próximo año.

La venta de entradas comienza el lunes 19 de agosto a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores: