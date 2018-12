Anuncian concierto de The Jacksons en Chile

Las ganas eran grandes, sobre todo luego de confirmar su paso por algunos países de la región, ya que nadie quería perderse la posibilidad de ver a The Jacksons en Chile como parte de su próxima gira por Latinoamérica. Efectivamente, todo lo anterior así será, ya que el conjunto conformado por Jackie, Tito, Jermaine, y Marlon, llegarán a nuestro país el próximo 23 de marzo, para presentar un repertorio plagado de hits en el Teatro Caupolicán.

El show se enmarcará en la celebración de los 50 exitosos años de carrera que posee la agrupación, la que comenzara en 1969 con “I Want You Back“, y que fue creciendo con canciones como “ABC” y “I’ll Be There” y “Never Can Say Goodbye”, pavimentando posteriormente el ascenso a la fama de Michael Jackson, el menor de los hermanos. Fue esa enorme popularidad, precisamente, la que los hizo merecedores del reconocimiento como una de las primeras, si es que no la principal precursora, de las boy bands, formato de gran fama a lo largo de la historia.

Luego de reformarse en 2012, los ex The Jackson 5 han mantenido el legado de su música muy activo para las nuevas generaciones, acercando todo el funk y soul de sus composiciones hacia un público nuevo, y demostrando de paso el porqué de su enorme popularidad durante sus años dorados en la década de los 70.

La venta de entradas comenzará al mediodía de este miércoles 19 de diciembre mediante el sistema Ticketek, con los siguientes valores: