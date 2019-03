Anuncian concierto de King Crimson en Chile

Primero fue Robert Fripp quien dio a conocer la noticia, para luego dar por seguro lo que sería una extensa gira mundial donde King Crimson tocaría 50 conciertos alrededor del mundo, y hoy, ese esperado momento es toda una realidad con la confirmación de su primer show en Chile, el cual tendrá lugar el próximo 12 de octubre en Movistar Arena.

Dicha gira hará paradas en tres continentes, donde la banda estará repasando lo más destacado de su catálogo y reviviendo una historia que los ha alzado como uno de los nombres claves dentro del rock progresivo. Los países en donde la banda se presentará serán Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, Holanda, Italia, Suiza, España, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y, por supuesto, Chile. En el caso de Brasil, lo harán siendo parte del festival Rock In Rio, como ya lo habían confirmado hace algunas semanas.

Al momento de editar su primer disco en 1969, titulado “In The Court Of The Crimson King”, la banda se transformó en una de las sensaciones de la época post psicodélica que dio al mundo una serie de nuevos artistas. KC destacó inmediatamente como una de las más fascinantes, gracias a la combinación de elementos del jazz, la música clásica y sinfónica.

Actualmente, la formación de King Crimson se compone de Robert Fripp en guitarra y teclados, Jakko Jakszyk en guitarra y voz, Bill Rieflin en teclados, Tony Levin en bajo y chapman stick, Mel Collins en saxo y flautas, y la inclusión de tres bateristas: Gavin Harrison, Pat Mastelotto y Jeremy Stacey, quien además hace teclados.

La venta de entradas estará disponible desde este viernes 29 de marzo mediante el sistema Puntoticket. Acá los valores: