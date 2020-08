Anuncian colección de canciones remezcladas de John Lennon: “Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes”

Luego de haber publicado hace un tiempo su EP instrumental “We Have Amnesia Sometimes“, ahora tenemos noticias sobre un nuevo lanzamiento de Yo La Tengo, tratándose también de un extended play. “Sleepless Night“, será publicado el próximo 9 de octubre a través de Matador Records, conteniendo una canción original junto con cinco covers, entre los que se incluye la recién estrenada versión de “Wasn’t Born to Follow” de The Byrds, que puedes escuchar más abajo.

Los otros tracks que contendrá este lanzamiento son la nueva canción titulada “Bleeding“, además de versiones a tracks como “Blues Stay Away from Me”, original de The Delmore Brothers, “Roll on Babe”, originalmente de Derroll Adams, “It Takes a Lot to Laugh” de Bob Dylan y “Smile a Little Smile for Me” de The Flying Machine.

Cabe señalar que este EP es el Lado A de un álbum que había estado disponible previamente durante la exhibición de la artista japonesa Yoshitomo Nara en Los Angeles County Museum of Art, estando ahora disponible para todo público mediante este lanzamiento. Revisa a continuación los detalles de tracklist, portada, y primer adelanto del EP.

Tracklist de “Sleepless Night EP”: