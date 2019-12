Anuncian cartel por día de Lollapalooza Chile 2020

Ya queda cada vez menos para Lollapalooza Chile 2020, nueva edición del festival que se realizará los días 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O’Higgins, celebrando los 10 años desde su primera edición en 2011. Y ahora, tras muchas semanas de espera, finalmente se revela el cartel por día de esta próxima versión, que tendrá cerrando a Guns N’ Roses, Travis Scott, y The Strokes los días viernes, sábado, y domingo, respectivamente.

A los intérpretes de “You Could Be Mine” la primera jornada se suma Lana Del Rey, quien llega por tercera ocasión a nuestro país (segunda en el festival) mostrando su excelente álbum “Norman Fucking Rockwell!” lanzado este año. Además, ese día también estará presente Idles, nuestra banda favorita de la casa, que llega por primera vez a Chile en uno de los mejores momentos de su carrera, presentándose en una tarde que también tendrá nombres como Cage The Elephant, Marky Ramone, y el líder de Jane’s Addiciton, Perry Farrell, con su proyecto Kind Heaven Orchestra. En la vereda nacional, en tanto, destacan artistas como Slowkiss, Camila Moreno, Lucybell, entre otros.

Pasando al sábado, el hip hop será parte importante gracias a Travis Scott y Brockhampton, mientras que figuras femeninas como LP y Rita Ora también estarán durante la segunda jornada. Las guitarras correrán a cargo de A Day To Remember y Alain Johaness junto a amigos, con quienes interpretará un set especial dedicado a la memoria de Chris Cornell y su álbum “Euphoria Morning” (1999). Finalmente, el día domingo The Strokes repetirá la historia de su participación en 2017, cerrando la tercera y última jornada del festival en donde también estarán presentes Gwen Stefani, Vampire Weekend, Charli XCX, City And Colour, Kali Uchis, entre muchos otros artistas.

La venta de pases diarios comienza hoy al mediodía a través del sistema Puntoticket y puntos de venta físicos en tiendas Hites y Cinemark. Acá los valores:

Pase Diario Normal:

Preventa 1: $84.000

Preventa 1 (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $69.000

Preventa 2: $95.200

Preventa 2 (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $78.200

Normal: $106.400

Normal (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $87.400

Pase Diario Lolla Lounge:

Preventa 1: $212.800

Preventa 1 (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $174.800

Preventa 2: $240.800

Preventa 2 (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $197.800

Normal: $263.200

Normal (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $216.200

Pase Diario Lolla Lounge Premium:

Preventa 1: $280.000

Preventa 1 (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $230.000

Normal: $313.600

Normal (20% Dscto. VTR – Banco de Chile): $257.600

En el caso de los pases para los tres días, estos siguen disponibles mediante el mismo sistema de venta. Acá los valores:

PASE TRES DÍAS:

Early Bird: $85.000 (AGOTADO)

Preventa 1: $140.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $155.000 (AGOTADO)

Preventa 3: $175.000

Preventa 4: $190.000

Normal: $210.000

LOLLA LOUNGE:

Preventa 1: $300.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $360.000

Preventa 3: $420.000

LOLLA LOUNGE PREMIUM:

Preventa 1: $455.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $507.000 (AGOTADO)

Preventa 3: $585.000

Revisa el cartel en detalle a continuación: