Anuncian box set por los 50 años del álbum “Electric Ladyland” de The Jimi Hendrix Experience

El 16 de octubre se cumplirán 50 años desde la publicación de “Electric Ladyland” (1968), álbum de The Jimi Hendrix Experience que trascendió como uno de los más importantes de su carrera, siendo además el último disco publicado por el guitarrista. En honor a este tremendo logro, es que el próximo 9 de noviembre se publicará un box set de lujo que contendrá el álbum completamente remasterizado por Eddie Kramer, además de material adicional alusivo al disco.

El box set incluye un álbum llamado “Electric Ladyland: The Early Takes“, el cual vendrá con demos, descartes, entre otras cosas, trayendo también una versión en Bluray del documental “At Last… The Beginning: The Making Of Electric Ladyland“, publicado en 1997. Además, se incluirá un concierto en el Hollywood Bowl, nunca lanzado anteriormente, junto con un libro de fotografías, letras, poemas, así como otro material gráfico de Hendrix.