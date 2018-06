Anuncian box set de Joe Strummer y comparten primer avance

Han pasado 16 años desde la muerte de Joe Strummer, el legendario músico británico que revolucionó todo el rock a través de The Clash. Obviamente y, con justa razón, el legado y la figura del nacido originalmente en Turquía se niega a desaparecer, más ahora que hay anuncios de nuevo material.

Y es que se acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva colección, la que se titulará “Joe Strummer 001“, e incluirá material inédito del compositor, tanto de su trabajo como solista, su actividad post The Clash junto a Mick Jones (otro de los ilustres del grupo londinense) y de sus pasos por The 101ers y The Mescaleros.

En total, la producción contará con 32 cortes, repartidos entre covers, lados-B, temas originales, tomas alternativas, demos y más, además de estar disponible en una serie de formatos para adquirir. Puedes revisar todos los detalles y pre ordenar el box set, AQUÍ.

Mientras que el disco tendrá su publicación el próximo 28 de septiembre, de aquel ya se desprende un primer adelanto. Se trata de “London Is Burning“, una de las últimas canciones realizadas por Strummer antes de su muerte, junto a The Mescaleros. El tema ya había tenido una versión previa bajo el nombre de “Burnin’ Streets“, incluido en el último álbum de Joe Strummer & The Mescaleros, “Streetcore” (2003).

Escucha el material a continuación: