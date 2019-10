Anuncian box set con lo más destacado de Chet Baker

Se viene una importante colección de Chet Baker, la cual será publicada el próximo 11 de octubre. El box set, titulado “The Legendary Riverside Albums“, estará a cargo de Craft Recordings, contando con vinilos de lujo con los discos más importantes del músico en Riverside Records, siendo cuatro álbumes completamente remasterizados, y que fueron grabados entre 1958 y 1959.

Los títulos incluidos son “(Chet Baker Sings) It Could Happen To You” (1958), “Chet Baker In New York” (1958), “Chet” (1959), y “Chet Baker Plays The Best Of Lerner And Loewe” (1959). Por supuesto, el set también incluirá fotografías, un libro con información de ese periodo, además de algunos descartes y apuntes sobre aquellos álbumes, los que permitirán a los fans tener una idea de lo que fue la carrera del músico en dicha época.

Revisa su contenido a continuación: