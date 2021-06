Anuncian biopic de Scott Weiland en desarrollo

Si bien ya no está físicamente entre nosotros, el legado de Scott Weiland sigue vigente tras su fallecimiento, ya que se ha dado a conocer que una biopic sobre la vida del frontman se encuentra en desarrollo. Basada en su autobiografía “Not Dead & Not For Sale” de 2012, la película contará con un guión que está siendo escrito actualmente por Anne Beagen junto a Jennifer Erwin, fanática confesa de Stone Temple Pilots y cofundadora de Dark Pictures, que estará encargado de desarrollar la película con autorización de la familia del artista.

Según la información preliminar, la película llevará el nombre de “Paper Hearts“, contando la turbulenta vida del cantante así como también otros aspectos más luminosos de su vida. “Es un honor tener la confianza de la familia para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre tierno y amoroso que era, el atleta de secundaria que era, el alma melancólica que era y el legendario líder que siempre será ”, señaló Erwin en un comunicado.

Cabe señalar, que al tener todo el apoyo de la familia para retratar la historia, la película tendrá acceso a material inédito del fallecido artista, por lo que es muy probable que algunas canciones inéditas puedan aparecer en la obra. Sobre el cast, todavía no se tienen mayores detalles, ya que se trata de una película que se encuentra todavía en las primeras etapas de su desarrollo. Cualquier novedad, se informará oportunamente.