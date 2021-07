Anuncian álbum tributo a The Velvet Underground & Nico: “I’ll Be Your Mirror”

Una amplia variedad de artistas rendirán tributo a The Velvet Underground & Nico con un disco de covers, el cual fue anunciado durante esta jornada. Se trata de “I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico“, colección que llegaré el próximo 24 de septiembre a través de Verve y en donde participarán artistas como Michael Stipe, Iggy Pop, St. Vincent, Kurt Vile and the Violators, Courtney Barnett, Matt Berninger de The National, Sharon Van Etten, Angel Olsen, Thurston Moore, Bobby Gillespie, Fontaines D.C., entre otros.

El primer adelanto que conocemos del LP es la versión de Vile para “Run Run Run“, que puedes escuchar al final de esta nota luego de conocer los detalles del disco. Adicionalmente, este trabajo contó con la presencia de Hal Willner como director ejecutivo, siendo el último disco en el que participó antes de su fallecimiento en 2020. Revisa a continuación los detalles del tracklist, portada y primer adelanto.

Tracklist de “I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico”: