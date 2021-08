Anucian box set de “Let It Be” de The Beatles con material inédito

Una nueva edición super deluxe y especial de “Let It Be” (1970) se ha anunciado para el próximo 15 de octubre, la que incluirá un total de 57 tracks entre los que están una nueva mezcla estéreo del álbum, dos discos con sesiones de la época para “Get Back“, el título original del disco, además de la mezcla original a cargo de Glyn Johns, la que fue descartada y guardada en su momento, junto con otro montón de material adicional, tal como fue la tónica con los anteriores box sets dedicados a “The White Album” (1968), “Abbey Road” (1969) y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967).

Entre los formatos que aparecerá esta colección se encuentra una edición super deluxe de 5 CD y Blu-ray, otra de 4 LP y un EP en vinilo, además de otras ediciones en diferentes formatos, igual que en digital y plataformas de streaming. Para adelantar el material, también se liberaron tres adelantos con la nueva mezcla de “Let It Be“, la interpretación en el concierto de la azotea de “Don’t Let Me Down” y la versión original de “For You Blue“, que puedes escuchar más abajo luego de conocer los detalles del tracklist.

A continuación te detallamos el contenido.

Tracklist de “The Beatles, Let It Be: Special Edition (Super Deluxe)”:

Disco 1: Let It Be (new stereo mix of original album)

Two of Us Dig a Pony Across The Universe I Me Mine Dig It Let It Be Maggie Mae I’ve Got a Feeling One After 909 The Long and Winding Road For You Blue Get Back

Disco 2: Get Back – Apple Sessions

Morning Camera (Speech – mono) / Two Of Us (Take 4) Maggie Mae / Fancy My Chances With You (Mono) Can You Dig It? I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech – mono) For You Blue (Take 4) Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10) I’ve Got a Feeling (Take 10) Dig a Pony (Take 14) Get Back (Take 19) Like Making an Album? (Speech) One After 909 (Take 3) Don’t Let Me Down (First rooftop performance) The Long and Winding Road (Take 19) Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)

Disco 3: Get Back – Rehearsals and Apple Jams

On The Day Shift Now (Speech – mono) / All Things Must Pass (Rehearsals – mono) Concentrate on the Sound (mono) Gimme Some Truth (Rehearsal – mono) I Me Mine (Rehearsal – mono) She Came in Through the Bathroom Window (Rehearsal) Polythene Pam (Rehearsal – mono) Octopus’s Garden (Rehearsal – mono) Oh! Darling (Jam) Get Back (Take 8) The Walk (Jam) Without A Song (Jam) – Billy Preston with John and Ringo Something (Rehearsal – mono) Let It Be (Take 28)

Disco 4: Get Back LP – 1969 Glyn Johns Mix

One After 909 I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down Don’t Let Me Down Dig a Pony I’ve Got a Feeling Get Back For You Blue Teddy Boy Two of Us Maggie Mae Dig It Let It Be The Long and Winding Road Get Back (Reprise)

Disco 5: Let It Be EP