Animals As Leaders estrena single y anuncia nuevo álbum: “Parrhesia”

Hace un tiempo tuvimos novedades de Animals As Leaders, y hoy la banda confirma el lanzamiento de su próximo disco de estudio. Esto, porque el trío publicará “Parrhesia” el próximo 25 de marzo, álbum del que hoy tenemos un nuevo adelanto con la canción “The Problem Of Other Minds“, que además cuenta con un video dirigido por Telavaya Reynolds, y que te dejamos al final de esta nota.

El disco será sucesor de “The Madness Of Many” de 2016, contando con un total de nueve tracks entre los que se incluyen el recién estrenado single, además de “Monomyth” que fue publicada hace un tiempo. A continuación te dejamos los detalles del listado de tracks y portada del álbum.

Tracklist de “Parrhesia”: