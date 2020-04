Angels & Airwaves estrena nueva canción: “All That’s Left is Love”

Camino a lo que será el lanzamiento de “Making A Door Less Open“ es que Car Seat Headrest acaba de estrenar un nuevo adelanto del LP que estará disponible desde el 1 de mayo a través de Matador Records. Se trata de la canción “Hollywood“, la cual se suma a las ya conocidas “Martin” y “Can’t Cool Me Down“, y que cuyo videoclip oficial puedes revisar más abajo.

Este disco será el primer material inédito de Will Toledo y compañía desde 2016, ya que “Twin Fantasy” de 2018 fue una regrabación del trabajo del mismo nombre que publicó de manera independiente en 2011.

Revisa el nuevo sencillo: