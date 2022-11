Andy Taylor, ex guitarrista de Duran Duran, revela diagnóstico de cáncer

Lamentables noticias llegan desde la redes sociales de LOW, debido a que se informó sobre el fallecimiento de Mimi Parker, baterista e integrante fundadora de la banda, que había sido diagnosticada de cancer de ovarios en 2020.

Acá el comunicado oficial de LOW:

Friends, it’s hard to put the universe into language and into a short message, but

She passed away last night, surrounded by family and love, including yours. Keep her name close and sacred. Share this moment with someone who needs you. Love is indeed the most important thing.

— LOW (@lowtheband) November 6, 2022