Andy Summers regresa a Chile con Call The Police

Un nuevo regreso se suma a la cartelera local, tratándose del ex integrante de The Police, Andy Summers, quien llegará con el tributo Call The Police para presentarse nuevamente en el Teatro Caupolicán el próximo 6 de septiembre, repasando los grandes éxitos de la insigne banda.

La noticia fue entregada por el músico mediante sus redes sociales, por lo que estaremos a la espera para la información sobre entradas y otros detalles.

