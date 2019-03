Anderson .Paak anuncia nuevo álbum de estudio: “Ventura”

Ha pasado muy poco tiempo desde que Anderson .Paak estrenó el álbum “Oxnard” (2018), placa con la cual se mantiene girando hasta hoy en día, pero el músico parece que tiene muchos planes por delante y ya confirmó el lanzamiento de un nuevo LP. Se trata de “Ventura“, disco que será publicado el próximo 12 de abril, transformándose así en la cuarta entrega de estudio del destacado músico.

Estaremos atentos a más detalles sobre este lanzamiento, ya que de momento lo único claro además de su fecha de publicación, es que fue producido por Dr. Dre y grabado al mismo tiempo que ambos hicieron “Oxnard”. Además, .Paak confirmó una completa gira por Estados Unidos con invitados como Thundercat, Mac DeMarco, Noname, y otros.

Revisa el tweet con la noticia a continuación:

The last wave. Ventura. The album. 4.12.19 🌊

•

Best Teef In The Game Tour. Tickets on sale 3/8 10 EST!

•

Verified fan registration is now live, https://t.co/5gyAhSP83B

3/2: Verified fan registration ends

3/4: Verified fan pre-sale begins

3/5: @americanexpress pre-sale begins pic.twitter.com/F3J3Jw6uBH

— CHEEKY ANDY (@AndersonPaak) February 27, 2019