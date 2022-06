Amon Amarth estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Great Heathen Army”

Brutales como de costumbre, Amon Amarth ha regresado con el anuncio de “The Great Heathen Army“, nuevo álbum de estudio que será publicado el próximo 5 de agosto, y del cual ya podemos escuchar un adelanto con la canción “Get In The Ring“, disponible al final de esta nota. Esta canción fue escrita como tema de entrada de Erick Redbeard, actual luchador de All Elite Wrestling (AEW), quien fuera más reconocido como Erick Rowan durante su tiempo en WWE y que además protagoniza el video del single.

Para este disco, la banda grabó junto al productor Andy Sneap, reconocido por su trabajo con Judas Priest, prometiendo ser uno de sus álbumes más pesados. A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “The Great Heathen Army”: