American Football estrena nueva canción junto a Hayley Williams: “Uncomfortably Numb”

Hubo mucha especulación en las semanas previas, pero ya se hace oficial el anuncio de Frank Iero y su debut en Chile como solista. El ex guitarrista de My Chemical Romance alista su arribo a Santiago para este 26 de abril en Club Suterráneo, donde se presentará bajo el nombre de Frank Iero and The Future Violents, tal como se denomina su última aventura en formato solitario.

La venta de entradas comienza el jueves 24 enero, desde el mediodía, a través de Passline. Acá los valores: