Alter Bridge publica anticipo de su nuevo disco en vivo: “Blackbird”

Martes, 5 de Septiembre de 2017 | 10:52 am | No hay comentarios

Después de haber editado su último larga duración hace casi un año -“The Last Hero“-, la siguiente movida discográfica de Alter Bridge tiene que ver con una producción en vivo. Se trata de “Live At The O2 Arena + Rarities“, material extraído del concierto que la banda ofreció en noviembre de 2016 en el recinto de Londres.

La colección de tres discos, como su nombre lo indica, también incluirá rarezas, las que en lanzamientos anteriores del grupo aparecieron como bonus tracks para ciertas regiones, además de dos canciones inéditas de las sesiones de su primer álbum, “One Day Remains” (2004).

El registro tendrá su lanzamiento este viernes 8 de septiembre y hoy día se reveló un anticipo en vivo, “Blackbird“, el que puedes escuchar a continuación: