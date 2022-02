Alice In Chains publicará edición especial del EP “We Die Young”

El próximo 23 de abril se celebrará en todo el mundo la edición 2022 del Record Store Day, evento dedicado a las tiendas de discos independientes con una serie de lanzamientos exclusivos por parte de muchos artistas. Hace unos días se dio a conocer la lista de novedades que traerá la versión de este año, donde Alice In Chains se hará presente con una edición especial de “We Die Young”, su primer EP publicado en 1990.

Dicha producción llegará como un “RSD Exclusive Release”, es decir que estará disponible solamente para el evento con una cantidad limitada de 14.350 copias a nivel mundial, siendo también la primera vez que es editado de manera comercial, ya que originalmente se trató de un lanzamiento promocional. El EP incluye las canciones “We Die Young” y “It Ain’t Like That”, que después serían parte del debut de la banda “Facelift” (1990), junto con el track exclusivo “Killing Yourself”, todos con audio remasterizado de Bob Ludwig.

Tracklist de “We Die Young”: