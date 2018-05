Alice In Chains publica adelanto de su nuevo disco

El lanzamiento del nuevo disco de Alice In Chains es uno inminente. Y es que, a casi un año de que la banda norteamericana comenzara con los preparativos de su siguiente producción, ahora los de Seattle por fin liberaron un breve adelanto del que será su primer single.

El tema en cuestión se titula “The One You Know” y será publicado íntegramente el día de mañana junto a su respectivo video, esperamos que junto al anuncio oficial de su sexto álbum de estudio. Puedes revisar este avance más abajo.

Recordemos que el último LP editado por Alice In Chains fue “The Devil Put Dinosaurs Here” de 2013.