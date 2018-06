Alice In Chains anuncia nuevo disco de estudio y estrena canción: “So Far Under”

Agitadas semanas ha tenido Alice In Chains. Y es que luego de que la histórica banda de Seattle comenzara a adelantar su nuevo disco de estudio, y después de que se confirmara su visita a Chile como parte de la segunda edición local del Solid Rock, ahora Jerry Cantrell y compañía finalmente confirmaron los detalles del sucesor de “The Devil Put Dinosaurs Here” (2013).

El registro en cuestión se titulará “Rainier Fog” y tendrá su lanzamiento el próximo 24 de agosto. Serán diez canciones en total, las que estarán producidas por Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Deftones) y mezcladas por el reconocido Joe Barresi (Tool, Queens Of The Stone Age).

Previamente, AIC había publicado el primer single del álbum, “The One You Know“, al que ahora se suma “So Far Under“. Escúchalo a continuación:

Track listing “Rainier Fog”: