Alice In Chains anuncia edición remasterizada de “Dirt” por su aniversario 30

Death Cab For Cutie publicará el próximo 16 de septiembre su disco “Asphalt Meadows“, producción que llegará a través del sello Atlantic Records, y de la que ya habíamos conocido dos adelantos anteriormente con “Roman Candles” y “Here To Forever“. Hoy, la banda presenta otro corte del LP con “Foxglove Through The Clearcut“, canción que puedes escuchar al final de esta nota. Recordemos que este nuevo disco de la banda liderada por Ben Gibbard será el sucesor de su disco titulado “Thank You For Today” de 2018.

El nuevo single, acá: