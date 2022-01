Alex Lifeson anuncia primer álbum de su proyecto Envy Of None

El proyecto de Alex Lifeson, Envy Of None, estrena “Liar”, el primer single de su LP debut homónimo. “Liar” nos entrega tintes de un rock más oscuro tipo Nine Inch Nails, A Perfect Circle o Depeche Mode, algo que los músicos que forman la banda no acostumbran a interpretar. Esto, porque además de Lifeson, la agrupación está conformada por la vocalista Maiah Wynne, el bajista Coney Hatch y el productor e ingeniero Alfio Annibalini.

El álbum tiene como cierre la pista llamada “Western Sunset“, canción escrita por Lifeson y dedicada a su ex compañero de Rush, el fallecido baterista Neil Peart. El LP debut de la banda estará disponible desde el 8 de abril, cuenta con 11 canciones y estará a la venta en vinilo, CD y una versión de lujo que incluye un CD adicional de cinco tracks más un folleto de 28 páginas de contenido exclusivo.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto de este trabajo.

Tracklist de “Envy Of None”: