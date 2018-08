Alex Kapranos asegura que Franz Ferdinand regresa a Chile en octubre

Ayer informamos sobre el nuevo álbum de Suicidal Tendencies, y hoy la banda sorprendió con el primer adelanto de este. Se trata de la canción “F.U.B.A.R.”, la que puedes escuchar más abajo.

“STill Cyco Punk After All These Years“, será lanzado el próximo 7 de septiembre, a sólo seis meses de haber editado su último material, el EP “Get Your Fight On!” (marzo, 2018), y a dos dos años de tener el lanzamiento de su lo que fue su último LP, “World Gone Mad” (septiembre, 2016).