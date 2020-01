Alborosie se presentará en Chile junto a Michael Rose

Nuevo video de Desert Sessions, proyecto encabezado por Josh Homme para “Easier Said Than Done“, canción incluida en su último larga duración, “Desert Sessions Vol. 12“. El disco tuvo su lanzamiento en octubre pasado, contando con una alineación que incluyó gente como Les Claypool de Primus, Billy Gibbons de ZZ Top, Stella Mozgawa de Warpaint, Jake Shears de Scissor Sisters, Mike Kerr de Royal Blood, Carla Azar de Autolux, entre muchos otros.

