Alain Johannes Trio publica álbum en vivo de su show de 2018 en Matucana 100

El 4 de septiembre de 2018 fue una velada inolvidable no solo para los fanáticos, sino que también para el propio Alain Johannes, quien se reencontró con su público en un show que repasó lo más destacado de su carrera. Bajo el nombre de Alain Johannes Trio, el músico se acompañó de Felo y Cote Foncea para presentarse en un repleto show en Matucana 100, el que ahora está disponible como álbum en vivo a través de su perfil de Bandcamp.

Bajo el nombre de “AJT Live @ M100“, el álbum revisa la historia del músico con tracks de Eleven, su carrera solista, además de su colaboración con Queens Of The Stone Age, por lo que durante más de hora y media no faltaron tracks como “Reach Out“, “Why“, “Crash Today“, o su single “Luna A Sol“, entre otras.

El disco puede ser comprado ACÁ, con un valor de 20 dólares.

Escucha el disco a continuación: