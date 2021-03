Alain Johannes Trio comparte presentación de “This Little Finger” en Matucana 100

Llegan novedades de la agrupación Alain Johannes Trio, ya que acaba de revelar la presentación de “This Little Finger” de su disco en vivo, “AJT Live @ M100“, el cual fue realizado en el mítico recinto de eventos Matucana 100 en 2018. Este trabajo se encuentra disponible través de Bandcamp con un costo de 20 dólares.

El álbum refleja el show en donde se revisa la historia del músico con tracks de Eleven, su carrera solista, además de su colaboración con Queens Of The Stone Age, por lo que durante más de hora y media no faltaron canciones como “Reach Out“, “Why“, “Crash Today“, o su single “Luna A Sol“, entre otras.

A continuación, te dejamos “This Little Finger” en vivo desde Matucana 100: