Al Di Meola regresa a Chile en julio

Han pasado más de cincuenta años desde la muerte de John Coltrane, sin embargo, el recuerdo del legendario músico norteamericano se mantiene intacto. Prueba de esto son las reacciones que se han originado ante el anuncio de música inédita del saxofonista.

Se trata de dos canciones que estarán incluidas en un disco titulado “Both Directions At Once: The Lost Album“, cuyo lanzamiento quedó agendado para el próximo 29 de junio. Ambos temas, “Untitled Original 11383” y “Untitled Original 11386“, corresponden a grabaciones que Coltrane realizó en 1963 (con el mítico cuarteto integrado además por McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones), las que se creían destruidas a principios de los setenta.

Sin ir más lejos, Sonny Rollins opinó sobre la publicación que es como “descubrir nuevas habitaciones en la gran pirámide”.

Puedes escuchar el maravilloso primer corte del registro, “Untitled Original 11383”, a continuación: