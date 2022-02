Aisles anuncia dos conciertos en Bar de René

El artista norteamericano Kurt Vile lanza su más reciente single “Like Exploding Stones”, primer adelanto de su próximo trabajo de estudio “Watch My Moves”, sucesor de su último larga duración “Bottle It In” de 2018.

“Watch My Moves” será lanzado el próximo 15 de abril a través de Verve Records. Escucha “Like Exploding Stones”, el último single de Kurt Vile, y revisa el tracklist y portada del disco, a continuación: