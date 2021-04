AFI estrena dos nuevas canciones: “Dulcería” y “Far Too Near”

“Bodies“, nuevo disco de AFI que será lanzado el 11 de junio a través de Rise Records, cuenta con dos nuevos adelantos. Esto, porque la banda acaba de estrenar las canciones “Dulcería” y “Far Too Near“, las que se suman a los otros sencillos lanzados anteriormente como “Looking Tragic“, “Begging For Trouble“, “Twisted Tongues” y “Escape From Los Angeles“, todas siendo parte de este nuevo LP.

En el caso de “Dulceria“, la agrupación también publicó un videoclip de este track, el cual está dirigido por Adam Mason, y que puedes ver al final de esta nota. El sucesor de “The Missing Man”, EP publicado en 2019, fue producido por Jade Puget, guitarrista de la banda, con mezcla a cargo del productor Tony Hoffer.

Escucha los nuevos tracks a continuación: