Adam Jones y Maynard James Keenan hablan del estado actual del nuevo disco de Tool

El viernes recién pasado, Maynard James Keenan se refirió por primera vez de forma seria (o, al menos, eso creemos) a los avances sobre el nuevo disco de Tool, uno que de acuerdo a palabras previas de Danny Carey tendrá su lanzamiento seguro durante este año.

A través de su cuenta de Twitter, el calvo cantante señaló lo siguiente:

Comencé a recibir archivos de música de los chicos con los títulos finales hace un par de meses, después de 11 años de espera. En teoría, esto significa que las pistas no cambiarán por mi parte mientras trato de escribir historias y melodías para estas. En teoría. Todavía estoy esperando el final de una.

Pero va muy avanzado. Letras y melodías 100% completas, excepto por una. Algún día llegaremos a ellas. Mientras tanto, el nuevo disco de A Perfect Circle saldrá el 20 de abril.

Al mismo tiempo, Adam Jones, guitarrista de la banda, publicó una imagen en su Instagram junto a Danny Carey y Justin Chancellor, con la compañía de Buzz Osborne (Melvins) y Sebastian Bach (Skid Row), todo esto en un estudio de grabación.

En el texto que acompaña la fotografía, Jones dice que las grabaciones del álbum comenzarán en marzo, es decir, acoplar la música con la voz de Keenan, quien, en dichos del guitarrista, “se encuentra trabajando en letras asesinas“.

Por otra parte, Sebastian Bach declaró sentirse afortunado de presenciar los ensayos de Tool con la sola ausencia de la voz, además de adelantar que las nuevas composiciones “no se tratan sólo de rock, sino que de un metal progresivo del tipo más atmosférico que después te golpea con riffs tan pesados como una “herramienta“”.

Además, el autor de “I Remember You” también anticipó que “algunas melodías son tan impactantes, que parecía recibir un masaje profundo” para después decir “ninguna canción (en el ensayo) duró menos de 7 minutos, y algunas duraron 20“.

