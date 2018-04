ABBA confirma reunión y nueva música después de 35 años

Sorpresas mayúsculas para ir cerrando este último viernes de abril. Y es que ABBA, la legendaria banda sueca que marcara varios hitos dentro del pop y la música disco global en los setenta y ochenta, anunció una reunión formal de sus integrantes y el lanzamiento de nueva música después de 35 años sin editar material alguno.

Si bien la agrupación figura como activa desde la temporada 2016, ahora la gran noticia es que sus miembros volverán a las presentaciones en vivo bajo técnicas virtuales y digitales con la creación de “abbatares” para cada uno de ellos y ellas. Se espera la realización de una gira mundial entre 2019 y 2020, en que el objetivo pasa porque cada una de estas representaciones virtuales puedan emular los clásicos movimientos y recordados pasos de baile de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, haciendo mucho más dinámicos los shows.

Con respecto a las nuevas canciones, las novedades son mucho mayores porque la misma banda indicó que ya tienen listos dos temas, uno de ellos titulado “I Still Have Faith In You“, el que hará su estreno en un especial televisivo de la BBC y la NBC en diciembre próximo.

Puedes leer el comunicado con el anuncio de todo lo anterior aquí:

❤ #abbaofficial #abba Una publicación compartida de @ abbaofficial el 27 Abr, 2018 a las 4:11 PDT

La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo yendo al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiese detenido y sólo nos hubiéramos ido a unas pequeñas vacaciones. ¡Ha sido una experiencia extremadamente feliz!.

Esto resultó en dos nuevas canciones y una de aquellas, , será interpretada por nuestras figuras digitales en un especial televisivo de la BBC y la NBC que saldrá al aire en diciembre.

Quizás nos hemos hecho viejos, pero la canción es nueva. Y se siente bien.