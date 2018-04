A Perfect Circle tocó dos canciones en Jimmy Kimmel Live!

A casi una semana de que A Perfect Circle lanzará su primer disco en 14 años, el muy buen “Eat The Elephant“, la banda se arrojó de lleno a la promoción de aquel, esto, luego de haber completado su esperada participación en el festival Coachella.

En esta ocasión, el grupo encabezado por Maynard James Keenan llegó al escenario al aire libre de Jimmy Kimmel Live! (lunes pasado) para tocar dos canciones del álbum mencionado, “TalkTalk” y “So Long, And Thanks for All The Fish“. Y aunque el over playback era evidente, la actuación fue muy sólida, con todos los integrantes en su lugar.

Puedes revisar ambos registros a continuación: