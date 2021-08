A los 85 años fallece Lee “Scratch” Perry

Lamentables noticias llegan este domingo, ya que se acaba de confirmar el fallecimiento de Lee “Scratch” Perry, icono del reggae, a los 85 años. La noticia fue entregada por Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, quien a través de un tweet en su cuenta oficial dio a conocer la noticia, enviando también sus condolencias.

Según reportes preliminares, el músico falleció en un hospital de Jamaica, aunque no se confirmó la causa de su muerte.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Acá el comunicado original:

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021