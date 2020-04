A los 81 años falleció Bill Withers

Producto de complicaciones al corazón falleció a la edad de 81 años Bill Withers, artista ganador del Grammy y recordado por composiciones como “Lean On Me”, “Ain’t No Sunshine”, “Use Me”, “Just The Two of Us”, “Lovely Day”, entre muchas otras. Whiters es reconocido principalmente como una de las estrellas de soul más importantes, retirándose a mediados de la década de los ochenta para mantenerse alejado de la luz pública.

La noticia fue entregada por la familia a través de un comunicado, en el cual su esposa Marcia Johnson junto a sus dos hijos, expresaron su pesar por el fallecimiento del músico, agradeciendo el apoyo de los fanáticos y cercanos en estos momentos.