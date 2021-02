A los 79 años, muere Chick Corea

Tras conocer más detalles del futuro disco de Kings Of Leon durante el mes pasado, la banda publica una nueva canción titulada “Echoing”, sumándose así a los tracks ya publicados “The Bandit” y “100,000 People”, que serán parte de su próximo álbum, “When You See Yourself”.

Este nuevo trabajo de los estadounidenses se estrenará el 5 de marzo a través de RCA Records. A continuación, te dejamos la canción: