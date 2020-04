A los 79 años falleció Tony Allen, baterista pionero del afrobeat

No queda duda alguna que “We Are The Champions” es una de las canciones más reconocidas de Queen, y vaya qué buena elección es esta composición para darle una nueva mirada en los tiempos actuales. Esto, porque Brian May y Roger Taylor, quienes siguen a cargo de la banda al día de hoy, se unieron con Adam Lambert (su actual vocalista) para reversionar la canción bajo el nombre “You Are The Champions“, publicándola como un single solidario que irá en ayuda del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS.

La banda además grabó un video a distancia en donde interpretan la canción, la cual además de ser importante para May y Taylor por razones obvias, también fue la primera canción que interpretaron con Lambert en la final de “American Idol” en 2009. En cuanto al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este proporciona herramientas y recursos a los trabajadores del área de la salud con EPP, kits de prueba, capacitaciones y más, apoyando también el aceleramiento en el desarrollo de una vacuna y terapias.

Mira el video, o escucha el single, a continuación: