A los 78 años, muere U-Roy

Hoy hay que lamentar la partida de Ewart Beckford, más conocido como U-Roy, uno de los músicos más influyentes y reconocidos en Jamaica por sus aportes al reggae y pionero del estilo denominado “toasting“. El artista falleció a la edad de 78 años, de acuerdo a la confirmación de Neil Fraser, colaborador de Beckford.

U-Roy lanzó 20 discos durante toda su carrera, e incluso contribuyó en el álbum “True Love” (2004) de Toots And The Maytals, disco que fue ganador de un Grammy en 2005 como Mejor Álbum de Reggae. Entre otros reconocimientos destacables, el músico fue distinguido por el gobierno jamaicano por sus aportes a la escena musical.

Su trayectoria inició en la década del 60 como DJ, siendo descubierto más adelante por John Holt, vocalista de The Paragons, quien escuchó a U-Roy usando el estilo “toasting” en una composición del productor Duke Reid durante una presentación, por lo que Holt le comentó el suceso a Reid y el productor se contactó con Beckford. En ese momento generaron vínculos y se unió al sello Treasure Isle, lanzando sus primeras canciones: “Wake The Town” y “Wear You To The Ball“, ambas de 1970, y que fueron un éxito en su país natal.