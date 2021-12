A los 78 años fallece Michael Nesmith, cofundador de The Monkees

Una lamentable noticia llega esta jornada, ya que se acaba de confirmar el fallecimiento de Michael Nesmith, uno de los integrantes fundadores de The Monkees. El guitarrista, quien tenía 78 años, había completado tan solo el mes pasado una gira de despedida de la banda junto a su compañero Micky Dolenz, ya que ambos eran los únicos miembros sobrevivientes del conjunto.

“Con infinito amor anunciamos que Michael Nesmith falleció esta mañana en su casa, rodeado de familia, en paz y por causas naturales”, afirmó la familia en un comunicado enviado a los medios norteamericanos. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento y les agradecemos el amor y la luz que todos ustedes le han mostrado a él y a nosotros”, señalaron.

Estando presente en la banda prácticamente durante toda la existencia de esta, así como sus diferentes reuniones con los años, al guitarrista se le ha acreditado la composición de canciones como “Mary, Mary”, “Circle Sky”, “Listen to the Band” y “The Girl I Knew Somewhere”.