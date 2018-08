A los 76 años falleció Aretha Franklin

Ya no queda nada para el lanzamiento de “Thank You For Today“, el nuevo álbum de Death Cab For Cutie, que estará disponible este viernes. Producto de eso, la banda ha estado realizando promoción en distintos lugares, siendo el turno del late show Jimmy Kimmel Live! donde se presentaron con la canción “Gold Rush“.

Pero eso no es todo, ya que los liderados por Ben Gibbard interpretaron un pequeño set de canciones exclusivamente por las redes sociales del programa, las que no fueron emitidas en televisión. Allí, despacharon versiones de “Autumn Love“, “Your Hurricane“, “Summer Years” y “The Sound of Settling“.

Recordemos que Death Cab For Cutie tendrá su debut en Chile el próximo 10 de noviembre en el marco de la edición 2018 del festival Fauna Primavera. Las entradas para el evento siguen disponible a través del sistema Puntoticket, con un precio general de $75.000.

Revisa todas las canciones acá abajo.