A los 59 años fallece Coolio

Paramore está de regreso oficialmente con una serie de novedades, ya que la banda no solo volverá a los escenarios en las próximas semanas con varios shows alrededor de Estados Unidos, sino que también publicará un nuevo álbum titulado “This Is Why” el próximo 10 de febrero a través de Atlantic Records. Junto con esto, el trío estrenó el primer adelanto del LP con la canción que le da nombre, que viene acompañada de un video dirigido por Brendan Yates, frontman de Turnstile.

Esta producción contará con 10 tracks, siendo el sucesor de “After Laughter” de 2017. Para su creación, Hayley Williams trabajó junto a Taylor York y Zac Farro durante varios meses en Los Angeles junto a su asiduo colaborador, Carlos de la Garza. Curiosamente, este primer track que también es el encargado de abrir el disco, fue la última canción que la banda compuso cuando el disco estaba casi terminado.

De momento solamente se tienen los detalles principales del LP, desconociéndose el tracklist, pero a continuación te dejamos con el single, su videoclip y la portada del álbum.

Escucha el single a continuación: